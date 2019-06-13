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13:50 (мск), источник: ТАСС

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в четверг.

Источник: AP 2019

«Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича — начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича — начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по г. Москве», — говорится в указе президента РФ.

Ранее ходатайство об увольнении Пучкова и Девяткина на имя главы государства направил глава МВД Владимир Колокольцев. Причиной стала ситуация вокруг уголовного дела в отношении журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. 11 июня Колокольцев сообщил, что преследование Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления», сам журналист был отпущен из-под домашнего ареста.

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Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ были направлены в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей, сказал министр.

Следите за развитием темы Что известно о деле журналиста Ивана Голунова
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