13:50 (мск), источник: ТАСС
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. Об этом сообщила
«Освободить от занимаемой должности:
Ранее ходатайство об увольнении Пучкова и Девяткина на имя главы государства направил глава МВД Владимир Колокольцев. Причиной стала ситуация вокруг уголовного дела в отношении журналиста
Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ были направлены в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей, сказал министр.