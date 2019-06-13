16:59 (мск), источник: РИА Новости
Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия настаивает на полном восстановлении полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы 26 июня, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В этот день пройдут выборы генсека Совета Европы. Володин отметил, что если они пройдут без участия России, то мандат нового генсека будет «подвергнут сомнению».
По его словам, такое условие будет отражено в заявке на участие делегации в сессии, которую он подпишет вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Володин подчеркнул, что если ПАСЕ 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций «без изъятий», то Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Он добавил, что если ПАСЕ лишит Россию
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что «в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах». Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса
В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016—2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий
Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков выразил надежду, что в ситуации с разрешением кризиса в Совете Европы возобладает разум.