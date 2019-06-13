Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мужчина остановился на заправке и стал миллионером
В «Сбербанке» появилось неожиданная возможность
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку
Светлана Ходченкова получила звание заслуженной артистки России
История россиянки о жизни в Швейцарии
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
Есть «одна вещь»: Макаревич объяснил ненависть к Зеленскому
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
«Больше не могу»: у Сябитовой диагностировали серьезную болезнь
Михалкова ушла с Кинотавра из-за любовницы бывшего
Дочь Толкалиной и Кончаловского кардинально сменила имидж
Молодая жена Игоря Николаева заметно постройнела
Самая дорогая проститутка рассказала о тайнах публичного дома
Обвиняемая в смерти Круга жена назвала брак пыткой
История россиянки о жизни в Швейцарии
За какие растения на участке могут наказать
Фоторепортажи
17Праздник разговения
15Закон джунглей
18:30 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле отреагировали на появление девушки в футболке в поддержку Голунова

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Футболка в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на приеме в Кремле не осталась незамеченной, но «ничего такого» в ней нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

На приеме в Кремле по случаю вручения госпремий пианист Николай Луганский пришел с дочерью, которая была одета в футболку с принтом в поддержку Голунова. Журналисты спросили у Пескова, было ли это замечено и отреагировал ли на футболку президент или кто-то еще.

Конечно, было замечено. Она сидела на первом ряду. Но в этом ничего такого, говоря по-русски. Здесь нету поводов для вопросов. Там не было никаких противозаконных надписей, поэтому здесь нет, собственно, поводов для каких-то вопросов или изумлений.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности «группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе». В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.

Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Вечером во вторник журналист был освобожден из-под домашнего ареста. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.

Следите за развитием темы Что известно о деле журналиста Ивана Голунова
 Климкин потребовал от мира принять необычные шаги по Крыму
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Московский городской суд изменил приговор Кокорину и Мамаеву
Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч, вернув не того кота
Странный текст на ЕГЭ наводнил соцсети мемами про лопаты
Эксперты поставили точку в споре об окрошке
В ОАЭ нашли огромное кладбище люксовых автомобилей (видео)
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи В Сочи прошли показы в рамках основной программы фестиваля и были подведены итоги конкурса короткометражек
Авто
Мужчина остановился на заправке и стал миллионером Житель американского города Солсбери, штат Северная Каролина, сыграл на заправке в лотерею и сорвал крупный куш
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр - 2019 746
Фильм "Бриллиантовая рука". Что осталось за кадром. Часть 2. 241
Какую кошечку лучше завести в семью, где есть дети? 188
Маразм? 146
Леди
Самые дорогие пластические операции звезд Звезды скромно молчат, а «приближенные источники» тем временем выкатывают счет с цифрами, указывающими на то, сколько стоит голливудская красота и слава.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь