Путин готов рассмотреть инициативу о пересмотре статьи УК о наркотиках

На вопрос о том, видел ли Путин обращение академика Российской академии наук (РАН) Андрея Воробьева, Песков сказал: «Президент пока этого обращения не видел».
Ранее помощник академика Никита Шкловский-Корди опубликовал на своей странице в Facebook обращение Воробьева к президенту. Академик попросил главу государства и премьера Дмитрия Медведева пересмотреть все уголовные дела по статьям 228 и 229 УК России. «Почти треть всех заключенных в России осуждены и отбывают срок по “наркотическим” статьям. Сейчас, когда один из них — Иван Голунов — освобожден — время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?» — говорится в обращении Воробьева.
В четверг, 13 июня депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предполагающий ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. В частности, парламентарии предложили установить минимальный размер компенсации в 1000 руб. за день преследования, минимальную выплату за незаконный арест — 15 000 руб. за каждый день нахождения под стражей, компенсация за незаконный домашний арест или подписку о невыезде — 5000 руб. за каждый день применения меры пресечения, говорится в документе.