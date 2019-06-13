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18:41 (мск), источник: Ведомости

Путин готов рассмотреть инициативу о пересмотре статьи УК о наркотиках

Президент Владимир Путин готов рассмотреть инициативу о пересмотре ст. 228 Уголовного кодекса о незаконном обороте наркотиков, если она поступит. Пока глава государства не видел такой инициативы, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

На вопрос о том, видел ли Путин обращение академика Российской академии наук (РАН) Андрея Воробьева, Песков сказал: «Президент пока этого обращения не видел».

Ранее помощник академика Никита Шкловский-Корди опубликовал на своей странице в Facebook обращение Воробьева к президенту. Академик попросил главу государства и премьера Дмитрия Медведева пересмотреть все уголовные дела по статьям 228 и 229 УК России. «Почти треть всех заключенных в России осуждены и отбывают срок по “наркотическим” статьям. Сейчас, когда один из них — Иван Голунов — освобожден — время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?» — говорится в обращении Воробьева.

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В четверг, 13 июня депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предполагающий ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. В частности, парламентарии предложили установить минимальный размер компенсации в 1000 руб. за день преследования, минимальную выплату за незаконный арест — 15 000 руб. за каждый день нахождения под стражей, компенсация за незаконный домашний арест или подписку о невыезде — 5000 руб. за каждый день применения меры пресечения, говорится в документе.

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