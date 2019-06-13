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20:08 (мск), источник: РИА Новости

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Приобретение Индией российских ЗРК С-400 может помешать оборонному взаимодействию Нью-Дели с США, заявила первый зампомощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Источник: РИА Новости

Она пояснила, что это может ограничить возможность Нью-Дели по совместимости с американскими вооружениями.

«В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнерства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять», — заявила Уэллс, выступая в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

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По ее словам, вопрос о введении санкций против Индии в случае приобретения С-400 «подлежит рассмотрению», и США продолжают «обсуждать, как помочь Индии» не покупать С-400.

Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку С-400 в ноябре 2018 года. Пять полков ЗРС оценены в 5,43 миллиарда долларов.

Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар на минувшей неделе заявлял, что соглашение реализуется, несмотря на угрозу санкций со стороны США.

В апреле министр обороны Нирмала Ситхараман сообщила журналистам, что Нью-Дели подробно изложил Вашингтону свою позицию по закупке российских ЗРС и рассчитывает, что США не будут вводить санкции.

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