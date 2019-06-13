20:08 (мск), источник: РИА Новости
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Приобретение Индией российских ЗРК С-400 может помешать оборонному взаимодействию
Она пояснила, что это может ограничить возможность
«В
По ее словам, вопрос о введении санкций против Индии в случае приобретения С-400 «подлежит рассмотрению», и США продолжают «обсуждать, как помочь Индии» не покупать С-400.
Москва и
Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар на минувшей неделе заявлял, что соглашение реализуется, несмотря на угрозу санкций со стороны США.
В апреле министр обороны Нирмала Ситхараман сообщила журналистам, что
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