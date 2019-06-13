23:18 (мск), источник: Коммерсантъ
РФ и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро
Россия и Евросоюз намерены отказаться от расчетов в долларах
В четверг Антон Силуанов провел рабочую встречу с зампредседателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. «В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты — рубли и евро. Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС», — рассказал господин Лавров (цитата по «Интерфаксу»). Для продолжения диалога будет сформирована рабочая группа, которая выработает практические шаги по переходу на расчеты в рублях и евро.
Правительство России еще в октябре 2018 года заявляло, что прорабатывает вопрос о снижении зависимости российской экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах. Дедолларизация призвана смягчить удар, если новые санкции будут нацелены на российскую финансовую систему.