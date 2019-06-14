01:10 (мск), источник: Известия
Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко
В июне у политика обещают отнять недвижимость и имущество.
Петр Порошенко только оставил пост президента Украины, а против него уже возбудили несколько уголовных дел. Госизмена, покушение на захват власти, махинации, отмывание денег — всё это ставят в вину бывшему главе государства. По некоторой информации, уже в июне может быть арестовано имущество и недвижимость политика. «Известия» разбирались в том, есть ли перспективы у преследования Порошенко.
Локомотивом уголовного преследования Петра Порошенко выступил юрист Андрей Портнов. До победы майдана он был заместителем главы администрации президента Украины, а потом уехал из страны и проживал в Вене. Портнов долгое время критиковал режим Порошенко, выиграл несколько судебных процессов против киевских властей.
После победы Владимира Зеленского на выборах юрист вернулся на Украину. 21 мая по его заявлению Государственное бюро расследований открыло против Порошенко первое уголовное дело.
Поводом послужил инцидент, произошедший 25 ноября 2018 года.
Другое уголовное дело, касающееся применения вооруженных сил, потребовал возбудить депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич. Парламентарий в иске указал, что Порошенко 30 июня 2014 года прекратил перемирие и возобновил активные боевые действия в Донбассе. По его словам, до 30 июня погибших было 74−86 человек. Доллар стоил 12 гривен, экономика Донбасса была интегрирована в экономику Украины. «Последствия [прекращения перемирия] мы все знаем. Тысячи погибших — сколько точно, не знает никто. Уничтожение экономики, обнищание людей», — отметил Шуфрич.
Несколько уголовных дел возбуждено в связи с экономическими преступлениями. Специализированная антимонопольная прокуратура (САП) расследует махинации в сфере энергетики. О них рассказал бывший директор компании «Энергомережа» Дмитрий Крючков, которого обвиняют в том, что он присвоил 1,4 млрд гривен ($52 млн). Крючков дал показания в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Своими подельниками назвал Порошенко и его
В опубликованных им записях телефонных разговоров указывается, что доля тандема со всех схем составляла 50−75%. «В пятницу вечером были у П. Дал добро. Лично… И контактное лицо будет Игорь Кононенко», — говорил Крючков в одном из разговоров. В другом утверждал, что поедет с отчетом и отвезет Кононенко «то, что ему надлежащее,
Другое разбирательство касается отмывания средств и неуплаты налогов на заводе Порошенко «Кузница на Рыбальском».
Еще одно уголовное дело касается незаконного приобретения телеканала «Прямой», который в ходе избирательной кампании был основным информационным ресурсом Порошенко. «Оно [заявление] уже зарегистрировано и касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала “Прямой” касательно легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц», — сказано в заявлении госбюро расследований.
Оппоненты Порошенко утверждают, что уже до конца года бывший президент окажется за решеткой, а его имущество и недвижимость арестуют в июне. Сам политик говорит, что уголовного преследования не боится.
Наблюдатели говорят, что перспективы уголовных дел пока выглядят туманно. Да, в обществе существует огромный запрос на наказание Порошенко. Во многом благодаря ему победу на выборах президента одержал Владимир Зеленский, который в ходе дебатов с Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве прямо обещал ему «встречу с прокурором». Для украинской власти сейчас велик соблазн дать ход громким расследованиям.
Однако есть и существенные возражения против того, что негативный для Порошенко сценарий будет реализован.
Новой власти выгодно было бы привлечь к ответственности хотя бы
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