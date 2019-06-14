10:18 (мск), источник: Коммерсантъ
В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
Американский
Документ получил название The ESCAPE Act (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act) (.pdf). Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте сенатора, «некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа». Россия же, как считает господин Баррассо, использует энергию «в качестве геополитического оружия» и тем самым «продолжает подрывать мир и безопасность в Европе».
«“Северный поток-2”, по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию, сделает Европу более зависимой от российского газа, подорвав диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов», — говорится в
Помимо санкций ESCAPE Act предлагает:
Джон Баррассо, комментируя свою инициативу, вспомнил слова президента США Дональда Трампа, назвавшего Германию «заложницей России»
Газопровод «Северный поток-2» должен быть запущен к 2020 году. Строительство началось для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины. Труба будет проложена с территории России и пройдет по территории Германии, Нидерландов и Австрии. Финляндия, Швеция и Германия уже одобрили прокладку проекта по своим территориям. Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство.
В июне сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой «Северного потока-2». Позднее Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает возможность введения ограничений для блокирования строительства газопровода.