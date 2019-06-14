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10:18 (мск), источник: Коммерсантъ

В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Американский сенатор-республиканец Джон Баррассо внес в Конгресс законопроект, предполагающий увеличение экспорта природного газа США и снижение зависимости стран Европы от российского газа. В рамках проекта закона планируется, в частности, ввести санкции против «Северного потока-2» и других российских газопроводов.

Источник: AP 2019

Документ получил название The ESCAPE Act (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act) (.pdf). Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте сенатора, «некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа». Россия же, как считает господин Баррассо, использует энергию «в качестве геополитического оружия» и тем самым «продолжает подрывать мир и безопасность в Европе».

«“Северный поток-2”, по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию, сделает Европу более зависимой от российского газа, подорвав диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов», — говорится в пресс-релизе.

Помимо санкций ESCAPE Act предлагает:

  • направить постоянного представителя США в НАТО, чтобы «поощрить входящие в альянс страны работать вместе для достижения энергетической безопасности Европы и Евразии»;
  • принять в США «всеобъемлющую трансатлантическую энергетическую стратегию», которая будет направлена на повышение энергобезопасности их союзников и партнеров по НАТО, а также на увеличение экспорта американского газа в эти страны;
  • ускорить выдачу разрешений на экспорт природного газа союзникам по НАТО, Японии и «любым другим странам, где экспорт природного газа будет способствовать интересам национальной безопасности США».

Джон Баррассо, комментируя свою инициативу, вспомнил слова президента США Дональда Трампа, назвавшего Германию «заложницей России» из-за поддержки Берлином «Северного потока-2». «Президент Путин использует российский природный газ, чтобы угрожать нашим союзникам. ESCAPE Act устранит это геополитическое оружие <…>. В Америке много природного газа, который может помочь нашим союзникам и ослабить экономическую и политическую власть Путина в регионе», — написал сенатор в Twitter.

Газопровод «Северный поток-2» должен быть запущен к 2020 году. Строительство началось для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины. Труба будет проложена с территории России и пройдет по территории Германии, Нидерландов и Австрии. Финляндия, Швеция и Германия уже одобрили прокладку проекта по своим территориям. Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство.

В июне сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой «Северного потока-2». Позднее Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает возможность введения ограничений для блокирования строительства газопровода.

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Источник:©РИА "Новости"
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