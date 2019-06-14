США направляют в Оманский залив ракетный эсминец

«Корабль ВМС США Mason (DDG 87) находится на пути к месту происшествия для оказания помощи», — говорится в сообщении.
Корабль Mason (DDG 87) — эсминец класса Arleigh Burke с управляемым ракетным вооружением, среди которого есть и ракеты Tomahawk.
В командовании также сообщили, что 21 моряк из атакованного танкера Kokuka Courageous по-прежнему находятся на борту другого американского эсминца Bainbridge.
«Мы не потерпим никакого вмешательства в действия корабля ВМС США Bainbridge», — подчеркнули в CENTCOM.
Также в командовании добавили, что война с Ираном не отвечает стратегическим интересам США и мирового сообщества, но американцы и их союзники готовы защищать свободу судоходства и торговли в регионе.
«Мы не заинтересованы в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Мы будем защищать наши интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах и не в интересах международного сообщества», — отмечают в CENTCOM.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.
По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этого нет.
Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.