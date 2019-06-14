06:32 (мск), источник: ТАСС
Военные США опубликовали видеозапись, на которой иранцы якобы снимают мину с борта танкера
ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. На
Американские военные выложили в открытый доступ видеозапись, на которой, по их утверждению, запечатлено, как лица с иранского корабля, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР), снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous («Кокука карейджес»), подвергшегося нападению в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении, которое распространил в четверг официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подполковник Эрл Браун.
К документу прилагалась соответствующая видеозапись.
«В 16:10 по местному времени патрульный катер КСИР класса “Гашти” приблизилась к танкеру Kokuka Courageous, и как можно было наблюдать, и это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous (видео прилагается)», — утверждается в заявлении.
По словам Урбана, еще утром в четверг американские самолеты засекли вблизи второго атакованного судна Front Altair катера КСИР. Позднее такие же катера, по утверждению американских военных, пытались приблизиться и к Kokuka Courageous, однако американский эсминец Bainbridge первый подошел к судну и взял на свой борт членов экипажа. После этого иранцы, по утверждению Урбана, все же подошли к танкеру и забрали неразорвавшуюся мину.
Заявление СЕНТКОМ сопровождалось