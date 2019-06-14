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06:32 (мск), источник: ТАСС

Военные США опубликовали видеозапись, на которой иранцы якобы снимают мину с борта танкера

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. На черно-белых кадрах видно, как некий катер с людьми на борту приближается к танкеру, а затем отплывает обратно.

Американские военные выложили в открытый доступ видеозапись, на которой, по их утверждению, запечатлено, как лица с иранского корабля, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР), снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous («Кокука карейджес»), подвергшегося нападению в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении, которое распространил в четверг официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подполковник Эрл Браун.

К документу прилагалась соответствующая видеозапись.

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«В 16:10 по местному времени патрульный катер КСИР класса “Гашти” приблизилась к танкеру Kokuka Courageous, и как можно было наблюдать, и это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous (видео прилагается)», — утверждается в заявлении.

По словам Урбана, еще утром в четверг американские самолеты засекли вблизи второго атакованного судна Front Altair катера КСИР. Позднее такие же катера, по утверждению американских военных, пытались приблизиться и к Kokuka Courageous, однако американский эсминец Bainbridge первый подошел к судну и взял на свой борт членов экипажа. После этого иранцы, по утверждению Урбана, все же подошли к танкеру и забрали неразорвавшуюся мину.

Заявление СЕНТКОМ сопровождалось черно-белой видеозаписью и двумя цветными фотографиями с пометкой «рассекречено». На фотографиях, сделанных с борта американского эсминца Bainbridge, отмечены следы от пробоины в борту Kokuka Courageous, а также предмет, обозначенный как «вероятная мина». На видеокадрах, происхождение которых не поясняется, можно разглядеть, как некий катер с людьми приближается к борту танкера, напоминающего Kokuka Courageous, и останавливается у того самого места, где на фотографии была обозначена «вероятная мина». После этого люди производят некие манипуляции, и корабль отплывает обратно. В отличие от фотографий, на которых видна надпись Courageous на борту танкера, на видео прямо не указано, что это за судно.

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