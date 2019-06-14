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13:15 (мск), источник: Forbes

Инвестиции США в Россию оказались выше официальных в 13 раз

ООН выявила в 13 раз больше инвестиций США в Россию, чем показывают данные Банка России.

Источник: Reuters

Конференция ООН по торговле и развитию оценила прямые иностранные инвестиции в экономики мира, выявив в каждом случае конечного инвестора. Такой метод исследования исключает промежуточные юрисдикции и офшоры из статистики, пишет РБК со ссылкой на отчет организации.

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По данным ООН, на конец 2017 года (последние доступные данные) инвестиции США в Россию составили порядка $39,1 млрд. Это 8,9% от общего объема американских вложений. Данные Банка России меньше в 13 раз — лишь $3,1 млрд. Министерство торговли США утверждало, что по итогам 2017 года инвестиции американских компаний в Россию составили $13,9 млрд: больше, чем у ЦБ, но меньше данных ООН.

Такая же ситуация с большинством других стран: по инвестициям из Германии данные ЦБ в 1,8 раз меньше статистики ООН, по Великобритании в 1,7 раз, по Франции в 1,3 раз. Ситуация с Нидерландами и Сингапуром обратная: в этих случаях ЦБ зарегистрировал больше инвестиций, чем ООН.

Исходя из данных ООН, США оказываются крупнейшим инвестором в Россию, тогда как по статистике ЦБ имеет не самую значительную долю и находится в самом конце первой десятки.

РБК поясняет, почему так происходит: если американская компания делает вложения в российский капитал через, например, дочернюю компанию в Европе, российский Центробанк будет считать, что инвестиции идут из европейской страны, а не из США. Поэтому инвестиции из таких стран, как США, Германия, Франция систематически занижаются, тогда как из Нидерландов и Люксембурга, напротив, растут, отмечает издание.

Аудиторско-консалтинговая компания EY в начале июня сообщила, что США стали первыми в рейтинге стран по количеству инвестиционных проектов: за год число таких предприятий выросло почти на 74% — с 19 до 33. На США пришлось почти 16% всех инвестпроектов России.

В прошлом году прямые иностранные инвестиции в Россию сократились почти в два раза в сравнении с 2017 годом до $13,3 млрд, показывают данные ООН. При этом Россия вошла в двадцатку крупнейших в мире по объему полученных вложений, расположившись рядом с Вьетнамом ($16 млрд) и Южной Кореей ($14 млрд). Первое место заняли США ($252 млрд), второе Китай ($139 млрд), третье — Гонконг ($116 млрд). Банк России оценил прямые иностранные инвестиции в Россию в 2018 году в $8,8 млрд.

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