Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством

Ранее власти ДНР передали на территорию России 7,5 тысяч пакетов документов жителей ДНР для получения гражданства.
«Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют… сегодня едет 34 человека», — сказал он.
В настоящее время автобус пересек границу с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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