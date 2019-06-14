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11:41 (мск), источник: РИА Новости

Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством

ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил журналистам начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.

Источник: РИА Новости

Ранее власти ДНР передали на территорию России 7,5 тысяч пакетов документов жителей ДНР для получения гражданства.

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«Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют… сегодня едет 34 человека», — сказал он.

В настоящее время автобус пересек границу с Россией, передает корреспондент РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

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