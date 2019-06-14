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09:54 (мск), источник: Интерфакс

Токаев назвал бедность основной причиной протестов в Казахстане

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU — Основной причиной, по которой люди вышли протестовать в Казахстане, является бедность, люди требуют решения их проблем, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Источник: AFP 2019

«Что касается демонстрантов — они действительно вышли на улицы с протестами. Сейчас проводится работа по анализу их требований. В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном они исходят из того, что люди обеднели», — сказал Токаев в интервью телеканалу Euronews.

«Они (протестующие — ИФ) требуют от правительства решения их насущных социально-экономических проблем. Власть услышала. И мы будем работать», — отметил он.

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По словам президента, среди митинговавших казахстанцев есть люди, «которые совершили проступки, не наносящие серьезный ущерб общественной безопасности». «Они, конечно же, будут все выпущены в самое ближайшее время», — пообещал Токаев.

«Мне доложили, что есть там люди, которые попали просто случайно. Перед ними мы, конечно, извинимся, в том смысле, что быстро выпустим. И эта проблема будет решена», — заверил он.

Президент также пообещал, что будут выпущены и те, кто посчитал выборы «нечестными». «Конечно же, они будут выпущены. Потому что они так считают. А я, например, считаю, что в целом выборы были честными. Вот и все», — отметил глава Казахстана.

Между тем, он подчеркнул, что незаконные действия будут пресекаться и далее. «Генпрокуратура неоднократно предупреждала о незаконности подобного рода собраний на улице. Несанкционированные митинги, беспорядки — ведь они мешают и людям, которые не хотят участвовать в подобного рода акциях», — сказал Токаев.

В крупных городах Казахстана — Нур-Султане и Алматы с 9 июня, когда в стране прошли президентские выборы, прокатилась волна несанкционированных митингов, участники которых, в частности, вначале призывали бойкотировать выборы, потом выступали против их результатов. По информации МВД, митинги были организованны сторонниками экстремистской организации ДВК по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.

По информации Генпрокуратуры, всего за участие в несанкционированных митингах к административной ответственности привлечены 957 человек, арестованы 670.

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