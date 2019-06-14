Саакашвили сравнил «украинскую мечту» с нигерийским пригородом

10:10 (мск), источник: Lenta.Ru
Поводом для сравнения стало состояние украинской инфраструктуры, с критикой которой выступал бывший грузинский президент. По словам Саакашвили, ему стыдно за Украину, потому что она выглядит «как страна третьего мира».
При этом он отметил, что украинцы — трудолюбивые и деятельные люди, и их страна не должна выглядеть, «как субсахарная Африка». «Разве наша мечта была быть похожим на пригород Лагоса?» — задался вопросом он.
13 июня стало известно, что Саакашвили и его партия «Рух новых сил» примут участие в выборах в Верховную Раду. По словам политика, его кандидатура соответствует всем нормам законодательства для участия в парламентских выборах, а его пребывание за пределами Украины было вынужденным — оно связано с незаконным указом
Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29 мая, на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство.