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10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили сравнил «украинскую мечту» с нигерийским пригородом

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил Украину с пригородом нигерийского города Лагос. Такое заявление он сделал в эфире радио «НВ», запись которого доступна на YouTube.

Источник: Reuters

Поводом для сравнения стало состояние украинской инфраструктуры, с критикой которой выступал бывший грузинский президент. По словам Саакашвили, ему стыдно за Украину, потому что она выглядит «как страна третьего мира».

В качестве примера он привел Нигерию — самую коррумпированную, по его словам, страну в мире, на которую Украина, считает Саакашвили, очень похожа.

При этом он отметил, что украинцы — трудолюбивые и деятельные люди, и их страна не должна выглядеть, «как субсахарная Африка». «Разве наша мечта была быть похожим на пригород Лагоса?» — задался вопросом он.

13 июня стало известно, что Саакашвили и его партия «Рух новых сил» примут участие в выборах в Верховную Раду. По словам политика, его кандидатура соответствует всем нормам законодательства для участия в парламентских выборах, а его пребывание за пределами Украины было вынужденным — оно связано с незаконным указом экс-президента Петра Порошенко о лишении его гражданства.

Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии, партию «Рух новых сил» готовы поддержать 0 процентов украинцев.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29 мая, на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство.

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