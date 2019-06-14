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11:30 (мск), источник: RNS

Минюст предложил изымать у чиновников неподтвержденные доходы

Минюст России приступил к разработке поправок в закон о противодействии коррупции, который позволит изымать у чиновников с банковских счетов средства, легальность получения которых они не смогут подтвердить, говорится в сообщении ведомства.

Источник: Reuters

«Планируется установить механизм для обращения в доход денежных средств, полученных указанными лицами, обязанными отчитываться об их получении, в случае, если сумма указанных средств превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за установленный период и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании», — сообщают в министерстве.

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Законопроект разрабатывается в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы.

Действие нового механизма будет распространяться на граждан, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других структур, имеющих обязательство представлять сведения о доходах.

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