10:44 (мск), источник: Lenta.Ru
Порошенко пообещал сделать Зеленского успешным
Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире принадлежащего ему телеканала «Прямой» пообещал помогать новому главе государства Владимиру Зеленскому.
По его словам, он будет использовать все доступные ему ресурсы для этого. Свою готовность помочь он объясняет стремлением к европейской интеграции, проводить которую пообещал Зеленский. Порошенко считает, что это работа не на его политического оппонента, а на Украину.
Порошенко отмечает, что его партия «Европейская солидарность» (ранее Блок Петра Порошенко) является партией «государственников» и не собирается тащить на себя одеяло, когда речь идет о национальных интересах. «Мы строим Украину. Поэтому все, что я смогу сделать — я сделаю для того, чтобы и визит в Париж, и визит в Берлин были успешными», — сказал он.
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21 апреля после обнародования экзитполов второго тура выборов Порошенко поздравил своего оппонента с победой и, заявив, что не уйдет из политики, выразил готовность помочь Зеленскому войти в курс дел как можно скорее. Однако новый президент этим предложением так и не воспользовался.