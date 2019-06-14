Военная разведка США вновь обвинила РФ в проведении ядерных испытаний

«Власти США, включая разведывательное сообщество, на основе проведенного анализа пришли к выводу, что Россия проводила ядерные испытания, сопровождавшиеся ядерными взрывами крайне небольшой мощности», — приводит газета заявление Разведывательного управления Минобороны США.
Однако, как отмечает издание, в нем не приводятся детали об испытаниях, которые, как предполагают в Вашингтоне, были проведены Россией. Также не приводится и не публикуются материалы, которые могли подтвердить выводы военной разведки США.
В мае глава ведомства Роберт Эшли допустил, что Россия не придерживается «моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания». Выступая в Институте Хадсона, Эшли тогда заявил, что «Россия, вероятно, не соблюдает установленный мораторий в части, касающейся стандарта «нулевой мощности» — ядерных зарядов малой мощности.
Однако позднее он под давлением со стороны журналистов, требовавших доказательств, был вынужден изменить формулировку, пояснив, что Россия располагает «потенциалом» для таких испытаний, который также есть у Китая и США.
Газета со своей стороны отмечает, что для нового заявления по этой теме выбраны более жесткие формулировки, чем в предыдущем случае.
Кроме того, издание указывает на то, что оно было сделано после встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в Праге.
МИД РФ в своем комментарии относительно майских заявлений Эшли счел его обвинения «абсолютно беспочвенными», сочтя это «грубой провокацией». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти утверждения «бредовыми домыслами».