Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе

По информации одного из собеседников агентства, заявления на выдачу паспортов на данный момент одобрены для 1,2 тысячи человек. Всего на рассмотрении находятся 12 тысяч документов.
На пунктах пропуска прошла торжественная церемония. «Сегодня для вас знаменательный день! Вы приобретаете гражданство Российской Федерации и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны», — сказал жителям Донбасса начальник регионального управления МВД Олег Агарков, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в Россию за гражданством отправились первые 34 жителя Донбасса. Позднее к ним присоединились еще 30 людей из ЛНР, уточняет ТАСС. Начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека говорил, что в будущем такие «рейсы» станут почти ежедневными и будут осуществляться по спискам, предоставленным российскими органами. Он указал, что из одной этой республики в Россию отправили 7,5 тысячи заявлений на получение российского паспорта.
24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства России жителям ДНР и ЛНР и сообщил, что сделал это в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать эти документы.