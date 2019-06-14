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12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

Источник: РИА "Новости"

По информации одного из собеседников агентства, заявления на выдачу паспортов на данный момент одобрены для 1,2 тысячи человек. Всего на рассмотрении находятся 12 тысяч документов.

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На пунктах пропуска прошла торжественная церемония. «Сегодня для вас знаменательный день! Вы приобретаете гражданство Российской Федерации и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны», — сказал жителям Донбасса начальник регионального управления МВД Олег Агарков, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в Россию за гражданством отправились первые 34 жителя Донбасса. Позднее к ним присоединились еще 30 людей из ЛНР, уточняет ТАСС. Начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека говорил, что в будущем такие «рейсы» станут почти ежедневными и будут осуществляться по спискам, предоставленным российскими органами. Он указал, что из одной этой республики в Россию отправили 7,5 тысячи заявлений на получение российского паспорта.

24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства России жителям ДНР и ЛНР и сообщил, что сделал это в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать эти документы.

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