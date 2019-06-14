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12:30 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский назвал мир в Донбассе ключевым приоритетом своей деятельности

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком в пятницу заявил, что ключевым приоритетом его деятельности является прекращение огня в Донбассе.

Источник: РИА Новости

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — сказал Зеленский. Его слова приводит пресс-служба администрации президента в пятницу.

Он добавил, что прекращение огня и возвращение мира в Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, поскольку Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население.

«Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ — второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах», — сказал Владимир Зеленский.

По информации пресс-службы, со своей стороны Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира в Донбассе.

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