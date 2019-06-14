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12:50 (мск), источник: РИА Новости

КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Конституционный суд Украины признал, что бывший президент Петр Порошенко нарушил конституцию, образовав своим указом национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщило в пятницу издание ZN.ua.

Источник: РИА Новости

Порошенко образовал комиссию по госрегулированию в сфере энергетики 27 августа 2014 года. Верховная рада 22 сентября 2016 года приняла закон «О национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», которым было предусмотрено, что комиссия является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

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Итоги правления Петра Порошенко

«КС признал, что образовав НКРЭКП своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Также конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКП», — говорится в сообщении.

По данным издания, суд также решил, что определенный законом статус комиссии не соответствует конституции. «По своим функциям, задачам и полномочиям комиссия, по сути, является центральным органом исполнительной власти, а поэтому, согласно конституции, закон должен был определить именно такой ее статус, который предусматривает ее вхождение в систему органов исполнительной власти и управление ее работой Кабинетом министров», — отмечается в сообщении.

Издание также сообщило, что деятельность комиссии в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. «Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп», — подчеркивает издание.

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