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13:43 (мск), источник: Life.ru

«Отстающие» российские регионы получили кураторов из правительства

Распределение ответственных чиновников согласовал глава правительства Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

Российские регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа министров федерального правительства. Об этом в пятницу сообщили «Ведомости». Список «отстающих» был определен экспертами Минэкономразвития. Туда вошли субъекты, у которых самые низкие доходы населения, самый высокий уровень безработицы и наиболее низкий показатель инвестиций в основной капитал.

Информацию о внедряемой практике подтвердили РИА Новостям в аппарате правительства. Выяснилось, что непосредственный глава Минэкономразвития Максим Орешкин будет курировать сразу три региона — республики Алтай, Карелию и Туву. А вот министру финансов Антону Силуанову досталась Курганская область. В свою очередь, Адыгею будет курировать министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Алтайский край — министр труда Максим Топилин, а республику Марий Эл — глава Минстроя Владимир Якушев.

Новость
Населению указа не хватило

От кураторов требуется проанализировать ситуацию в регионах и подготовить комплекс мер их ускоренного развития. Вместе с тем они будут лично следить за выполнением программы и докладывать об этом в правительстве каждый квартал.

К слову, ранее эксперты сообщили, что в десяти регионах России в 2019 году ожидается резкий рост зарплат. В числе лидеров — Ленинградская область, Приморский край и Дагестане. Жители этих регионов начнут зарабатывать больше на 7,1%, 6,5% и 5,6% соответственно.

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