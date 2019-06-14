16:27 (мск), источник: Lenta.Ru
Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
За нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
«Это действительно сделал Иран, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели катер», — сказал глава американского государства. Речь идет про видео, на котором, предположительно, иранцы снимают неразорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous. Президент США также назвал Иран «страной террора», которая сильно изменилась за время его президентства.
Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».
Позднее в США сообщили о найденной на борту одного из танкеров неразорвавшейся мине. По утверждению военных, такие же бомбы использовались при нападении на танкеры в мае. Также в Пентагоне заявили об отправке в Оманский пролив еще одного эсминца с крылатыми ракетами.