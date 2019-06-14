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16:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

За нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Источник: AFP/ US Navy

«Это действительно сделал Иран, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели катер», — сказал глава американского государства. Речь идет про видео, на котором, предположительно, иранцы снимают неразорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous. Президент США также назвал Иран «страной террора», которая сильно изменилась за время его президентства.

Трамп также заявил, что если Иран примет решение перекрыть Ормузский пролив, через который проходит большое количество танкеров с нефтью, то не сможет делать это долго.

Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».

Позднее в США сообщили о найденной на борту одного из танкеров неразорвавшейся мине. По утверждению военных, такие же бомбы использовались при нападении на танкеры в мае. Также в Пентагоне заявили об отправке в Оманский пролив еще одного эсминца с крылатыми ракетами.

Атака на два танкера
Во время загрузки произошла ошибка.
00:28 (мск)© Ньюстюб
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