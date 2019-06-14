США покончили с политическим кризисом в Молдавии

Таким образом, политический кризис в Молдавии, вызванный нежеланием ДПМ передать власть новому кабинету Майи Санду, должен разрешиться.
Демократы до последнего надеялись, что Вашингтон поддержит их в противостоянии с президентом Молдавии Игорем Додоном, парламентским большинством и правительством Санду, сформированным Партией социалистов и блоком Acum, рассказал собеседник ТАСС. Однако поддержки американцев ДПМ не получила.
8 июня молдавские социалисты договорились с Acum выступить против ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка. В итоге парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, правительство — одна из лидеров Acum Санду. Демократы пожаловались в Конституционный суд, который признал решения неконституционными. Додона отстранили от обязанностей президента, чтобы и.о. премьер-министра от ДПМ Павел Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента. Однако Додон счел это узурпацией власти и отменил указ Филипа.
Россия, США и Евросоюз поддержали решения молдавских депутатов. Однако руководство ДПМ не признало новые парламент и правительство и заблокировало входы в госучреждения.