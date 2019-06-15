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05:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия ответила британскому спецназу на план противодействия российской угрозе

Российское посольство в Великобритании потребовало от Лондона объяснить информацию о переориентации британского спецназа с борьбы с терроризмом на противодействие «опасному международному поведению» России и других стран. Об этом заявил пресс-секретарь на сайте российской дипмиссии.

Источник: AP 2019

В сообщении указано, что эта информация вызывает беспокойство, однако в настоящий момент сложно судить о ее достоверности. «Однако если это и в самом деле правда, то подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств», — заявил пресс-секретарь.

По его словам, серьезное беспокойство вызывают слова одного из британских военачальников об устаревших понятиях «война» и «мир».

Российское посольство утверждает, что Лондон таким образом готовит почву для снятия международно-правовых ограничений и получения права осуществлять военные операции вне рамок самообороны.

Как добавили в российском посольстве в Великобритании, речь идет о проектах, которые должно утвердить политическое руководство. «Хотелось бы надеяться, что ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы», — заключил представитель дипмиссии.

Ранее 14 июня стало известно, что спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам. Из-за снижения активности «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) спецназ будет реорганизован для сосредоточения на межгосударственном направлении.

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