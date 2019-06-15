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01:47 (мск), источник: ТАСС

Президент Молдавии поздравил народ с победой над «узурпаторами власти»

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/ — Ранее Демократическая партия объявила о решении перейти в оппозицию и отправить в отставку правительство Павела Филипа.

Источник: AP 2019

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил молдавский народ с победой «над узурпаторами власти» в стране. Об этом он заявил в пятницу на брифинге в парламенте, комментируя решение Демократической партии Молдавии (ДПМ) перейти в оппозицию и отправить в отставку правительство члена ДПМ Павела Филипа.

«Хочу поздравить вас победой, хотя и символической, над узурпаторами власти. Демократическая партия и ее лидер Владимир Плахотнюк, которые захватили власть в стране, признали свое поражение. Но это не окончательная победа», — предупредил президент.

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Ранее вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь объявил, что партия приняла решение уйти в оппозицию, что дает шанс на урегулирование политического кризиса в стране. При этом он подчеркнул, что Демпартия продолжит настаивать на досрочных выборах в парламент.

Парламент Молдавии 8 июня преодолел трехмесячный кризис, после того как поддерживающая Додона Партия социалистов договорилась с блоком Acum («Сейчас») выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров ДПМ, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, который объявил эти решения неконституционными. После этого судьи временно отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы и.о. премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.

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