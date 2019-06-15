07:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Визит россиянина из руководства ООН в Китай взволновал США
США обеспокоены планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации и главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в
Американская администрация посчитала поездку Воронкова неуместной в связи с «беспрецедентной репрессивной кампанией, которая идет в Синьцзяне по отношению к уйгурам, этническим казахам, киргизам и другим мусульманам».
Ранее Китай назвал ложной информацию о содержании в лагерях как минимум одного миллиона уйгуров. Замминистр иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй назвал их «центрами образования и профессиональной подготовки».
В августе 2018 года Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях в СУАР, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. Существование лагерей официальный Пекин объясняет профилактикой террористической деятельности в регионе.