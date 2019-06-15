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07:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Визит россиянина из руководства ООН в Китай взволновал США

США обеспокоены планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации и главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район в Китае. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Американская администрация посчитала поездку Воронкова неуместной в связи с «беспрецедентной репрессивной кампанией, которая идет в Синьцзяне по отношению к уйгурам, этническим казахам, киргизам и другим мусульманам».

. Ортэгус также отметил, что подобные действия Воронкова «ставят под угрозу репутацию ООН и доверие к организации в том, что касается антитеррористической деятельности и защиты прав человека».

Ранее Китай назвал ложной информацию о содержании в лагерях как минимум одного миллиона уйгуров. Замминистр иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй назвал их «центрами образования и профессиональной подготовки».

В августе 2018 года Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях в СУАР, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. Существование лагерей официальный Пекин объясняет профилактикой террористической деятельности в регионе.

В то же время те, кто прошел через перевоспитание, говорят, что людей в лагерях подвергают пыткам.
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