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11:21 (мск), источник: BBC News Русская служба

Путин подарил главе КНР сундук мороженого из России. Фотография

Российский президент Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 66-летием и подарил ему сундук с российским мороженым.

Источник: РИА "Новости"

Путин лично заехал к нему перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в столице Таджикистана Душанбе.

Президент России также вручил Цзиньпину торт с надписью на китайском.

Российский лидер уже привозил Си Цзиньпину мороженое в ходе своего визита в Китай. Это произошло после того, как китайский бизнесмены рассказали Путину, что российское мороженое ценится в их стране, отмечает ТАСС.

В начале июня китайский лидер подарил Путину двух панд. Они были переданы Московскому зоопарку.

Путин расценил это как знак особого уважения и доверия к России и передал животных в Московский зоопарк. В Китае существует традиция дарить панд странам-союзникам.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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