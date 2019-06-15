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11:38 (мск), источник: Ведомости

Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Основатель фонда «Вера» Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму.

Источник: РИА "Новости"

Об этом она написала на своей странице в Facebоok.

Федермессер выдвигалась в том же округе, что и сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин.

В своем сообщении Федермессер написала, что уступает тем, кто сильнее.

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«Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике — это грязь, но я не думала, что до такой степени», — отметила она. Федермессер рассказала, что после того, как стало известно о ее выдвижении в Мосгордуму, в ее адрес и в адрес фонда «Вера» посыпались многочисленные обвинения.

«За эти два месяца были и обвинения в том, что Фонд “Вера” стал теперь жить за государственный счет, и поэтому я перестала озвучивать властям правду. Это ложь. Были пасквили про то, что я собираюсь грабить москвичей, принудив их делать пожертвования через платежки ЖКХ. Были поиски источников моего заработка», — написала Федермессер.

По словам основателя фонда «Вера», ее такие обвинения выбивают из колеи и к такому количеству лжи и грязи в свой адрес она была не готова.

«Я хочу и готова видеть свое имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный (Соболь) — Федермессер. Все. Противостояния больше нет», — добавила Федермессер, отметив, что ей неудобно перед теми, кто собирался за нее голосовать.

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Федермессер официально объявила о том, что она будет баллотироваться в Мосгордуму от 43-го избирательного округа Москвы, в конце мая. Отказаться от участия в выборах в этом округе ее просил основатель ФБК Алексей Навальный. Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре. Избирательный округ № 43 включает Пресненский район столицы, Арбат и Хамовники. Свое решение избираться именно там Федермессер объяснила тем, что она живет и работает в одном из этих районов.

Основатель фонда «Вера» говорила, что хочет стать депутатом Мосгордумы, чтобы продвигать в столице общественно значимые законы, которые позже могут перенять регионы. Например, законы, которые контролировали бы качество медицинской и социальной помощи, а также акты об общественном контроле и волонтерстве. В целом Федермессер отмечала, что хотела бы сделать Думу более человечной и неравнодушной.

Фонд «Вера» занимается помощью хосписам и их пациентам, он был основан в 2006 г. С 2016 г. Федермессер занимает должность руководителя Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, а в ноябре прошлого года она вступила в Общероссийский народный фронт.

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