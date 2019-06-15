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14:20 (мск), источник: РИА Новости

КС Молдавии отменил решения о роспуске парламента

КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня, заявил на заседании в субботу председатель КС Михай Поалелунжь.

Источник: AFP 2019

Речь идет о решениях, которые касаются роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября, признании незаконным назначение спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду.

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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство.

Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.

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