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00:40 (мск), источник: ТАСС

NYT: США участили кибератаки в отношении энергосистемы России

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/ — Целью подобных действий Вашингтона является отключение некоторых ее элементов в случае серьезного конфликта с Москвой, отмечает издание.

Источник: Reuters

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times.

По словам ее источников из числа бывших и действующий официальных лиц, речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы. «Эти действия в течение последнего года стали предпринимать гораздо более агрессивно, — приводятся в публикации слова одного из источников. — Мы делаем это в таких масштабах, о каких мы и не думали несколько лет назад».

По сведениям газеты, Вашингтон таким образом, в частности, рассчитывает «сделать предупреждение президенту [РФ] Владимиру Путину».
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Как констатируется в материале, США с 2012 года пытались собирать информацию о российской энергосистеме, однако теперь «стратегия изменилась в направлении наступательных действий». «Цель состоит в том, чтобы сделать предупреждение, а также в том, чтобы в случае серьезного конфликта между Вашингтоном и Москвой иметь возможность осуществить кибератаки», — отмечает издание.

«Ключевой вопрос, на который невозможно ответить, не имея доступа к засекреченной информации об операции, заключается в том, как глубоко США удалось внедриться в российскую систему. Лишь тогда станет ясно, возможно ли будет погрузить Россию во тьму или ограничить возможности ее вооруженных сил. На этот вопрос нельзя ответить, пока не активирован код», — констатируется в публикации. Издание отмечает, что данные действия американской стороны «также сопряжены с серьезной опасностью вызвать эскалацию в каждодневной холодной войне между Вашингтоном и Москвой» в киберпространстве.

Трампа не уведомили

Как следует из публикации, указанные атаки осуществляет, в частности, Киберкомандование ВС США. Оно ранее получило от Конгресса и администрации президента Дональда Трампа разрешение на более активные действия в киберпространстве.

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Вместе с тем источники издания в администрации отметили, что Трампу, по их мнению, не представили подробной информации относительно попыток внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему. Как говорится в материале, американские военные и сотрудники разведывательных служб опасаются, что президент США может приказать прекратить данные шаги или обсудить их с представителями других государств.

По сведениям издания, США пока не пытались отключить какие-либо элементы энергосистемы.

По информации The New York Times, Киберкомандование ранее работало над планом, предполагающим создание проблем с энергоснабжением в Иране в случае конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

В материале констатируется, что американские спецслужбы обвиняют Россию в попытках внедрить программное обеспечение, предназначенное для собора информации, в энергосистему США. Однако, как признает издание, отключить какие-либо ее элементы РФ не пыталась.

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