Протестующие в Гонконге победили: власти отложили принятие закона об экстрадиции в материковый Китай

Тактическая победа гонконгских протестующих: власти специального административного района КНР отложили на неопределенный срок принятие законопроекта, который разрешил бы экстрадицию его жителей в материковую часть Китая.
На прошлой неделе, протестуя против этого закона, на улицы выходило до миллиона человек.
Лидеры протеста требуют окончательной отмены документа, отставки главы исполнительной власти Гонконга и извинений за применение полицией силы против демонстрантов.
Это уже не первая попытка изменить правила экстрадиции из Гонконга, которая приводит к протестам, говорит руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов:
«На самом деле, никакого явного указания на то, что речь идет об экстрадиции на территорию материкового Китая, в законе не было. Речь шла о том, что вообще гонконгские власти могут экстрадировать своих граждан или граждан, которые обнаруживаются на территории Гонконга, в любые страны, с которыми не подписано отдельное соглашение по экстрадиции. Конечно же, все поняли, что это намек именно на материковый Китай.
Ну и надо отметить, что это уже второе чтение закона, а первый раз его пытались принять еще в 2003 году.
Он не был принят по тем же самым соображениям, что выступления были слишком активные. Но тогда они не были политическими. Сейчас к этому вернулись, и опять дело не прошло. Пока что антикитайские настроения довольно сильны, и, самое главное, понятно, что китайские власти не решились пойти на жестокое подавление демонстрантов, хотя и были аресты.
Тем не менее власти КНР сочли за лучшее не обострять ситуацию, как это было в 2014 году во время “движения зонтиков” или движения “Оккупай”.
Но мы должны понимать, что это явный намек на то, что Гонконг будет постепенно растворен внутри КНР и что граждане Гонконга не смогут укрываться там.
Есть, правда, если мы посмотрим со стороны КНР, и такие случаи, когда граждане Гонконга совершают преступления на территории Китая, но это могут быть и люди, просто проживающие в Гонконге — индийцы, выходцы из Бангладеш, из Пакистана, которых тоже формально не выдают. Тем не менее оказалось, что все это было воспринято как политическое выступление».
Великобритания 22 года назад выполнила свои обязательства по заключенному в 1898 году договору, передав КНР суверенитет над территорией Гонконга, с условием, что на 50-летний переходный период там сохранится демократия европейского образца. Полноценной частью материкового Китая Гонконг должен стать в 2047 году.