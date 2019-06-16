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01:31 (мск), источник: BFM.ru

Протестующие в Гонконге победили: власти отложили принятие закона об экстрадиции в материковый Китай

На улицы с протестом выходило до миллиона человек. Тем не менее руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов уверен, что «Гонконг будет постепенно растворен внутри КНР»

Источник: AFP 2019

Тактическая победа гонконгских протестующих: власти специального административного района КНР отложили на неопределенный срок принятие законопроекта, который разрешил бы экстрадицию его жителей в материковую часть Китая.

На прошлой неделе, протестуя против этого закона, на улицы выходило до миллиона человек.

Лидеры протеста требуют окончательной отмены документа, отставки главы исполнительной власти Гонконга и извинений за применение полицией силы против демонстрантов.

Это уже не первая попытка изменить правила экстрадиции из Гонконга, которая приводит к протестам, говорит руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов:

«На самом деле, никакого явного указания на то, что речь идет об экстрадиции на территорию материкового Китая, в законе не было. Речь шла о том, что вообще гонконгские власти могут экстрадировать своих граждан или граждан, которые обнаруживаются на территории Гонконга, в любые страны, с которыми не подписано отдельное соглашение по экстрадиции. Конечно же, все поняли, что это намек именно на материковый Китай.

Ну и надо отметить, что это уже второе чтение закона, а первый раз его пытались принять еще в 2003 году.

Он не был принят по тем же самым соображениям, что выступления были слишком активные. Но тогда они не были политическими. Сейчас к этому вернулись, и опять дело не прошло. Пока что антикитайские настроения довольно сильны, и, самое главное, понятно, что китайские власти не решились пойти на жестокое подавление демонстрантов, хотя и были аресты.

Источник: AFP 2019

Тем не менее власти КНР сочли за лучшее не обострять ситуацию, как это было в 2014 году во время “движения зонтиков” или движения “Оккупай”.

Но мы должны понимать, что это явный намек на то, что Гонконг будет постепенно растворен внутри КНР и что граждане Гонконга не смогут укрываться там.

Есть, правда, если мы посмотрим со стороны КНР, и такие случаи, когда граждане Гонконга совершают преступления на территории Китая, но это могут быть и люди, просто проживающие в Гонконге — индийцы, выходцы из Бангладеш, из Пакистана, которых тоже формально не выдают. Тем не менее оказалось, что все это было воспринято как политическое выступление».

Источник: AFP 2019

Великобритания 22 года назад выполнила свои обязательства по заключенному в 1898 году договору, передав КНР суверенитет над территорией Гонконга, с условием, что на 50-летний переходный период там сохранится демократия европейского образца. Полноценной частью материкового Китая Гонконг должен стать в 2047 году.

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