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15 июня, источник: ТАСС

Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за заявлений об инциденте в Оманском заливе

ТАСС, 15 июня. Ранее глава британского МИД Джереми Хант обвинил Тегеран в причастности к инциденту.

МИД Ирана вызвал в субботу посла Великобритании в Тегеране из-за заявлений Лондона о причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе. Об этом сообщило агентство ISNA.

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По его данным, послу был выражен «решительный протест» в связи с заявлениями министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который обвинил Тегеран «в причастности к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе».

Как отметили в иранском МИД, данные утверждения «не соответствуют действительности».

Как сообщалось в опубликованном в пятницу заявлении Ханта, власти Великобритании практически не сомневаются, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Хант также заявлял, что доверяет оценке Госдепартамента, согласно которой к этим атакам причастен Иран.

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