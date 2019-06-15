15 июня, источник: ТАСС
Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за заявлений об инциденте в Оманском заливе
ТАСС, 15 июня. Ранее глава британского МИД Джереми Хант обвинил Тегеран в причастности к инциденту.
МИД Ирана вызвал в субботу посла Великобритании в Тегеране
По его данным, послу был выражен «решительный протест» в связи с заявлениями министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который обвинил Тегеран «в причастности к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе».
Как сообщалось в опубликованном в пятницу заявлении Ханта, власти Великобритании практически не сомневаются, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Хант также заявлял, что доверяет оценке Госдепартамента, согласно которой к этим атакам причастен Иран.