Индия ввела ввозные пошлины на американские товары

В число американской продукции, которые попадают по действие пошлин, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд другой сельскохозяйственной продукции, сообщила 15 июня газета Economic Times.
Сумма, которую Индия получит с пошлин, практически компенсирует убытки страны от пошлин со стороны США.
По словам доктора экономических наук Владимира Васильева, Вашингтон обязательно пойдет на ответные меры.
Полагаю, что если правительство Трампа решат, что можно уйти от торгового дефицита как с Китаем, так и с Индией путём шантажа и введения взаимных пошлин, то они зайдут в тупик, и будет тяжело оттуда выходить.
Владимир Васильевдоктор экономических наук (цитата по RT)
С 10 июня в силу вступили пошлины США на все товары из Мексики. Стоимость товаров из-за них поднялась на 5%.