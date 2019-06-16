В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Авторы статьи отметили, что Вашингтон начал разработки гиперзвуковых ракет задолго до России — в конце прошлого века, однако успехов так и не добился.
В настоящее время США заявили о планах представить первые образцы гиперзвукового вооружения через четыре года, но Москва уже готова поставить такие ракеты в войска, пишет издание.
«Москва вырвалась далеко вперед в этой гонке, а российские технологии в сфере гиперзвукового вооружения оказались более передовыми, чем все наработки Штатов», — говорится в материале.
В качестве ярких примеров издание называет боевой блок для ракетных комплексов стратегического назначения «Авангард», гиперзвуковые ракеты которого, способны преодолеть любые системы ПРО, а также ракеты «Циркон».
«Россия поставила США в крайне неудобное положение, так как своими успехами в области гиперзвукового вооружения заставила сомневаться в превосходстве американцев в военной сфере. Теперь им в спешке приходится догонять конкурента», — цитирует «ПолитРоссия» китайских аналитиков.
Авторы статьи приходят к выводу, что Вашингтону несмотря на наличие материального обеспечения, будет крайне сложно догнать РФ, которая не собирается останавливаться на достигнутом.
12 июня немецкий журнал Stern заявил, что на сегодняшний день Россия лидирует в гонке вооружений, а новая российская противоракета ПРС-1М является «оружием конца света».