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17:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль заявил о «сдержанном оптимизме» в отношении Зеленского

Президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении Украины, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

По словам чиновника, у Кремля есть «ожидания сдержанного оптимизма», но четкого понимания подходов нового президента страны Владимира Зеленского к главным проблемам российско-украинских отношений нет.

«Это, во-первых, в целом недружественная позиция Украины по отношению к России, и, во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей. До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться», — сказал господин Песков в интервью каналу «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что, в целом, «подход позитивный».

Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что отношения «между двумя братскими народами» неизбежно будут восстановлены, а новое руководство страны «не будет прикрываться русофобскими идеями». Украинские «политические элиты прошлого», уточнил он, во главу угла ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, «нажитых за счет украинского народа».

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