17:35 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль заявил о «сдержанном оптимизме» в отношении Зеленского
Президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении Украины, заявил его
По словам чиновника, у Кремля есть «ожидания сдержанного оптимизма», но четкого понимания подходов нового президента страны Владимира Зеленского к главным проблемам
«Это,
Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что отношения «между двумя братскими народами» неизбежно будут восстановлены, а новое руководство страны «не будет прикрываться русофобскими идеями». Украинские «политические элиты прошлого», уточнил он, во главу угла ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, «нажитых за счет украинского народа».
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