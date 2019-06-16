Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Ирина Шейк, сестры Хадид вышли на подиум на показе Versace
Как выглядит и чем живет самый южный город России: фото
«Простые решения»: Защита от комаров, клещей и прочих кровососов Как спасаться от укусов комаров, клещей, мошек и слепней? Какими средствами помочь, если спастись не удалось?
Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина
Умирающий Говорухин выставил жене требование
Подросток умер на глазах у семьи на похоронах
У Путина нашли жилье во Франции, но его семья и не скрывает
“Что говорит?”: Хаматову осудили за слова о Путине
Модные очки и яркий макияж: Пугачева показала новое селфи
Оверлендинг: зачем люди ездят в путешествия без цели и срока
Поймал мой мальчик: обнаженная Каменских восхитила талией
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
17Праздник разговения
14Сезон туманов во Владивостоке
23:42 (мск), источник: Известия

Болтон рассказал о военном контракте России и Венесуэлы

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об оборонном контракте, заключенном между Россией и Венесуэлой. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Мадуро крайне неэффективно распоряжался ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку», — утверждает Болтон.

По мнению политика, Венесуэле нужно «истинно демократическое руководство, а не репрессии».

В последние годы Венесуэла переживает социально-экономический кризис. В феврале местная оппозиция заявила о тысячах умирающих от голода граждан. 15 марта в стране был объявлен гуманитарный кризис.

Что касается политического кризиса, он обострился после того, как в мае 2018 года Николаса Мадуро переизбрали на новый президентский срок. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Возглавляемую им оппозицию поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране.

5 мая Гуайдо признал, что его попытка устроить в Венесуэле государственный переворот, провалилась.

Президент РФ обсудит с китайским лидером Венесуэлу, Иран и Северную Корею
Во время загрузки произошла ошибка.
5 июня© Ньюстюб
Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 С верою в любовь: каким мы запомним Франко Дзеффирелли
По зову крови: как спасти человека
Кремль заявил о «сдержанном оптимизме» в отношении Зеленского
Умер участник группы «Машина времени»
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
17-летний российский биатлонист найден мертвым в Крыму
Россиянка убила мужчину за замечание о брошенном мусоре
В Москве на турнир для 10 зрителей выделили 37 миллионов рублей
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре» Фестиваль российского кино на берегу Черного моря продолжается премьерами фильмов о семейных отношениях — драмы «Верность» и комедии «Давай разведемся»
Авто
Новая «Мазда» в России: цена неприятно удивила Российское представительство японского бренда анонсировало российские продажи хэтчбека Mazda 3, а к дилерам автомобиль поступит через несколько недель
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Дети
Звезда сериала «Физрук» впервые стала мамой Актриса родила сына (фото)
Леди
Виторган, Абрамович, Тарасова на красной дорожке в Сочи Знаменитости стали первыми зрителями фильма «Выше неба».
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь