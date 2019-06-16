Болтон рассказал о военном контракте России и Венесуэлы

«Мадуро крайне неэффективно распоряжался ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку», — утверждает Болтон.
По мнению политика, Венесуэле нужно «истинно демократическое руководство, а не репрессии».
В последние годы Венесуэла переживает социально-экономический кризис. В феврале местная оппозиция заявила о тысячах умирающих от голода граждан. 15 марта в стране был объявлен гуманитарный кризис.
Что касается политического кризиса, он обострился после того, как в мае 2018 года Николаса Мадуро переизбрали на новый президентский срок. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Возглавляемую им оппозицию поддержали США, Канада, Бразилия и другие страны. Россия отметила, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в стране.
5 мая Гуайдо признал, что его попытка устроить в Венесуэле государственный переворот, провалилась.