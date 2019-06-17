10:50 (мск), источник: Ведомости
Спецслужбы США готовятся к атакам на российские энергетические сети
Публикация в The New York Times возмутила президента США Дональда Трампа.
США активизировали попытки внедрить вредоносные программы в российские электроэнергетические сети. Об этом газете The New York Times (NYT) рассказали действующие и бывшие представители правительства США. По их словам, действия в отношении кибербезопасности российских энергетических сетей проводятся по меньшей мере с 2012 г. Однако в последнее время стратегия приобрела более наступательный характер. В частности, она включает в себя размещение вредоносного программного обеспечения внутри российской системы на такой глубине и с такой агрессивностью, которые раньше никогда не применялись, говорят источники NYT. Эти действия направлены на предупреждение России и демонстрацию готовности США к проведению кибератак в случае эскалации отношений Москвы и Вашингтона. Американские спецслужбы уже не первый год обвиняют российских хакеров во внедрении в американские системы, в том числе энергетические, опасного программного обеспечения.
Президент США Дональд Трамп назвал статью NYT ложью и предательством. «Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты, которая теперь так отчаянно ищет хоть
Не стоит поднимать
Сама по себе подготовка США к кибератакам и даже их проведение новостями не являются — еще при президенте Бараке Обаме была атакована инфраструктура ядерной программы Ирана. По мнению Пухова, такая информация не должна остаться без российского ответа — например, объявления о существовании в российских Вооруженных силах структуры, аналогичной киберкомандованию США.
Варвара Подругина, Елена Вавина, Виталий Петлевой