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10:50 (мск), источник: Ведомости

Спецслужбы США готовятся к атакам на российские энергетические сети

Публикация в The New York Times возмутила президента США Дональда Трампа.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

США активизировали попытки внедрить вредоносные программы в российские электроэнергетические сети. Об этом газете The New York Times (NYT) рассказали действующие и бывшие представители правительства США. По их словам, действия в отношении кибербезопасности российских энергетических сетей проводятся по меньшей мере с 2012 г. Однако в последнее время стратегия приобрела более наступательный характер. В частности, она включает в себя размещение вредоносного программного обеспечения внутри российской системы на такой глубине и с такой агрессивностью, которые раньше никогда не применялись, говорят источники NYT. Эти действия направлены на предупреждение России и демонстрацию готовности США к проведению кибератак в случае эскалации отношений Москвы и Вашингтона. Американские спецслужбы уже не первый год обвиняют российских хакеров во внедрении в американские системы, в том числе энергетические, опасного программного обеспечения.

По мнению NYT, эти действия рискуют перерасти в ежедневную холодную войну в киберпространстве между Вашингтоном и Москвой.

Президент США Дональд Трамп назвал статью NYT ложью и предательством. «Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты, которая теперь так отчаянно ищет хоть какой-нибудь сюжет, даже если он вреден для нашей страны и к тому же не является правдой», — написал он в своем Twitter, добавив, что написавшие это журналисты — «трусы и враги народа».

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Не стоит поднимать из-за этой статьи слишком много шума, считает заместитель генерального директора московского завода «Физприбор» (разработчик систем управления для АЭС) Вадим Подольный. По его словам, такие атаки происходят постоянно и далеко не всегда они связаны с целенаправленным размещением вредоносных хакерских программ: «Часто уязвимые места в системах безопасности являются просто ошибками программистов, которыми потом могут воспользоваться нарушители — и спецслужбы, и коммерческие игроки, и “дикие” хакеры». Это очень многогранный процесс и такие ситуации неизбежны при международном обмене программным обеспечением и технологиями в условиях взаимозависимости, разъясняет Подольный. Энергокомпании России самостоятельно обеспечивают защиту своих информационных ресурсов от атак извне, информации об атаках на объекты энергетики в Минэнерго от компаний не поступало, говорит представитель министерства. Защита государственных информационных ресурсов обеспечивается компетентными органами, большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты, продолжает он. У российских электросетей высокий уровень защиты, уверяет представитель министерства, хотим отметить, что для ликвидации подобных рисков ведется планомерная успешная работа по применению российских технологий и оборудования.

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, эта публикация может быть связана с возможной встречей Трампа и президента России Владимира Путина на саммите G20, договоренности о которой до сих пор не достигнуты.

Сама по себе подготовка США к кибератакам и даже их проведение новостями не являются — еще при президенте Бараке Обаме была атакована инфраструктура ядерной программы Ирана. По мнению Пухова, такая информация не должна остаться без российского ответа — например, объявления о существовании в российских Вооруженных силах структуры, аналогичной киберкомандованию США.

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