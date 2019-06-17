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06:56 (мск), источник: РИА Новости

Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока — 2»

БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. США не должны шантажировать Германию в связи со строительством «Северного потока» — 2, это противоречит отношениям между суверенными государствами, все противоречия нужно решать с помощью диалога, так же, как и в вопросе о санкциях против России, заявил РИА Новости глава германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд, который вместе с коллегами находится с визитом в РФ.

Источник: РИА Новости

Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах — посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.

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«Надеюсь, имея в виду интересы Германии, наше правительство не отступит (в вопросе о строительстве «Северного потока — 2). Так не должно случиться, суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог. То же самое касается и вопроса санкций. Германия должна иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных по цене источников. Это рынок, это экономика. Если же правительство отступит, то мы уже рады принять участие в следующем правительстве Германии», — заявил Шлунд.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

США выступают против строительства «Северного потока — 2», считая, что этот проект усилит влияние РФ на внешнюю политику европейских стран, и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. Президент США Дональд Трамп 12 июня заявил, что изучает вопрос о введении санкций против «Северного потока — 2», но полагает, что лучший способ противостоять российскому влиянию в энергетической сфере в Европе — это продажа СПГ из США в ЕС.

Касаясь вопроса о санкциях, Шлунд заявил, что «Альтернатива для Германии» всегда выступала за их снятие, потому что граждане ФРГ «не хотят конфликтов, они хотят хорошего экономического сотрудничества, хотят узнать Россию как туристы, это то, что действительно волнует людей». Российско-германские отношения, по мнению главы профильной группы бундестага, имеют «очень большой потенциал и прекрасные перспективы». Об этом свидетельствует и исторический опыт, так как «сотрудничество России и Германии способствовало установлению мира в Европе и в мире, эти страны близки в очень многих вещах», считает Шлунд.

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Недостаточное внимание к российской политике стало, по мнению депутата, одной из причин недавнего провала правящих в ФРГ партий на выборах в Европарламент. По словам Шлунда, немецкие политические деятели «убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России», соратники канцлера Германии Ангелы Меркель «словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем-то, что ей отводилось ранее». Исправить это упущение можно было бы, например, при помощи участия канцлера ФРГ в очередном межобщественном форуме «Петербургский диалог», который состоится 18—20 июля в Бонне.

«Это был бы крайне важный сигнал. “Петербургский диалог” никогда не имел такого большого веса, как во времена (президента РФ Владимира) Путина и (канцлера ФРГ Герхарда) Шредера. И это стало бы сигналом продолжить эти старые наработки. Это могло бы вновь принести голоса Христианско-демократическому союзу на выборах, что, конечно, будет не совсем выгодно для “Альтернативы для Германии”, но мы стремимся в первую очередь к благу для людей. Поэтому если бы такой контакт на высшем уровне в рамках “Петербургского диалога” состоялся, это было бы чрезвычайно важный знак», — считает он.

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Во время загрузки произошла ошибка.
5 июня© Ньюстюб
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