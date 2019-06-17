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10:39 (мск), источник: РИА Новости

Блогер Хованский стал помощником депутата

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов для работы с молодёжью в качестве своего помощника на общественных началах привлёк известного YouTube-блогера Юрия Хованского, об этом РИА Новости сообщил сам депутат.

«Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах. На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально-значимым вопросам. Это сравнение продукции дорогой и эконом класса, сравнение продукции эконом класса, что выбрать лучше студенту, если ему необходимо где-то покушать. У него есть также достаточно смешной интересный проект “Шаверма-патруль”, где он ходит по городу Санкт-Петербургу и окрестностям и проверяет точки общепита на качество продукции и санитарные нормы. Мне кажется, что такой видеоблогер как Юрий Хованский сможет донести до молодёжи некоторые инициативы и нам помочь в нашем законотворческой процессе», — рассказал РИА Новости Власов.

Кроме того, по словам депутата, Хованский сможет выступить в качестве эксперта на обсуждениях, касающихся молодёжной повестки.

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«У него только на одном YouTube 4 миллиона подписчиков, его видео набирают больше миллиона просмотров каждое. И мне кажется, что это молодежная аудитория, которая может какие-то предложения ему высказывать, а он уже будет это дело собирать и транслировать нам в Государственную Думу», — добавил парламентарий.

Юрий Хованский — российский YouTube-блогер, известный по таким проектам как «Шаверма-патруль», «Бич закупка», «Russian Stand-up», «Бомбилы». Позиционирует себя как первый стендап-комик в Рунете. Он также неоднократно выступал в качестве судьи на баттл-площадке Versus Battle. В настоящее время на его YouTube-канале 3,9 миллионов подписчиков, его видео собрали почти 840 миллионов просмотров.

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