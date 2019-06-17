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11:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин поручил ввести электронные визы

Когда и как заработает новый визовый сервис для иностранцев.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», президент РФ Владимир Путин подписал поручение премьеру, главам МИД, МВД и ФСБ обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию. Сейчас этот сервис действует только для посещения Дальневосточного федерального округа (ДФО), а с 1 июля по электронной визе можно будет посещать Калининградскую область.

В поручении президента, с которым ознакомился «Ъ», перечислены ответственные за его выполнение — премьер Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и руководитель ФСБ Александр Бортников.

В документе говорится, что электронные визы, которые заработают с 1 января 2021 года, будут однократными и краткосрочными — до 16 дней.
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При этом виза будет универсальной: ее обладатель сможет посещать РФ в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом.

«Утвердите план правовых, технических и организационных мероприятий по введению данной визы и обеспечьте его исполнение. Доклад — один раз в квартал», — говорится в поручении президента.

Предложения по внедрению электронных виз для въезда и пребывания на всей территории России подготовила созданная 6 марта распоряжением президента РФ межведомственная рабочая группа по реализации Концепции государственной миграционной политики. Руководит группой глава управления администрации президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников.

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Сейчас по однократной бесплатной электронной визе сроком действия восемь дней (оформляется на специальном сайте МИД РФ evisa.kdmid.ru) можно въехать только на территорию Дальневосточного федерального округа. Воспользоваться сервисом могут граждане утвержденного правительством списка из 18 государств, среди которых Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, ОАЭ, Япония.

С 1 июля нынешнего года похожий порядок должен начать действовать для Калининградской области. Список стран, граждане которых смогут получать электронные визы, будет утвержден дополнительно.

Как ранее рассказывал «Ъ» входящий в «группу Травникова» заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Пак, для распространения практики выдачи электронных виз для посещения всей территории России будет использован опыт Дальневосточного федерального округа (для посещения которого электронные визы выдают с 2017 года), а также Калининградской области.

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Кроме того, отмечал господин Пак, существует опыт чемпионата мира по футболу 2018 года, когда въезд иностранцев в Россию осуществлялся без виз по паспортам болельщиков (Fan ID). Оборудование, которое использовалось для этого в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, будет использовано для оказания услуг, связанных с визовым онлайн-сервисом.

«За остающееся до 2021 года время будет проведена работа по тестированию и технической отработке выдачи виз и контроля. Все подготовим и выверим», — заверил «Ъ» Олег Пак.

Общероссийская электронная виза, в отличие от электронных виз, выдаваемых для ДФО, и тех, которые начнут выдаваться для поездок в Калининградскую область, будет платной.

Обсуждаемая стоимость — до $50.

Введение оплаты позволит отсечь тех, кто оформляет электронные визы «для забавы», — таких случаев с момента запуска сервиса для ДФО зафиксированы тысячи.

В перспективе электронная виза может быть сделана многократной.

Олег Пак рассказал, что планируется разработать мобильное приложение, через которое можно будет оформлять такие визы для максимального удобства и ориентирования на клиента.
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Через него можно будет не только подать заявку, но и оплатить визу. Сервис выдачи электронных виз будет интегрирован с другими туристическими сервисами (бронирование отелей, транспорт и т. д.).

На первом этапе впускать в Россию по электронным визам планируется через города, на которые уже сейчас приходится основной поток въезжающих в страну по визам иностранцев: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие. По мере оснащения других пунктов пересечения границы необходимым оборудованием число точек въезда будет увеличиваться.

Список стран, граждане которых смогут с 2021 года пользоваться визовым онлайн-сервисом, будет утвержден правительством отдельно. Его подготовит МИД РФ.

По данным «Ъ», в него точно войдут Китай, Южная Корея, Япония, страны ЕС и не входящие в Евросоюз государства шенгенской зоны, а также, возможно, Новая Зеландия.

Великобританию, Канаду и США включать в список пока не планируется. В дальнейшем же, по словам господина Пака, список стран, жители которых смогут воспользоваться новым сервисом, планируется сделать гибким.

Владимир Соловьев.

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