12:25 (мск), источник: Ведомости
Бывший посол в Белоруссии назначен заместителем Орешкина
На предыдущем посту Михаил Бабич проработал меньше года.
Бывший посол в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития, говорится в распоряжении премьера Дмитрия Медведева. Распоряжение датируется 15 июня.
В Минэкономразвития Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ и вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. А также вопросы, касающиеся взаимодействия с регионами, добавляет источник «Ведомостей», близкий к Минэкономразвития.
До 30 апреля Бабич был послом в Белоруссии. Он приступил к своим обязанностям 24 августа 2018 г. На этом посту Бабич неоднократно подробно разбирал выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко. В частности, он опроверг его слова о конечной стоимости строящейся в Белоруссии АЭС. После этого белорусский МИД заявил, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.
На время работы Баьича в Белоруссии пришелся конфликт с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба». В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» сообщила о поставках из России нефти с высокой концентрацией органических хлоридов. По словам собеседника «Ведомостей», эта ситуация никак с отставкой Бабича не связана и кадровое решение было принято гораздо раньше. В Кремле заявляли, что довольны работой Бабича.
В 2011—2018 гг. Бабич занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе. В 2016 г. он претендовал на пост посла на Украине, его кандидатура была представлена для рассмотрения в Госдуму. Однако Киев не согласовал это назначение.
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