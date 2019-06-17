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12:25 (мск), источник: Ведомости

Бывший посол в Белоруссии назначен заместителем Орешкина

На предыдущем посту Михаил Бабич проработал меньше года.

Источник: РИА "Новости"

Бывший посол в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития, говорится в распоряжении премьера Дмитрия Медведева. Распоряжение датируется 15 июня.

В Минэкономразвития Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ и вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. А также вопросы, касающиеся взаимодействия с регионами, добавляет источник «Ведомостей», близкий к Минэкономразвития.

Министр экономического развития Максим Орешкин возглавляет с российской стороны рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции с Белоруссией.

Конфликтный посол

До 30 апреля Бабич был послом в Белоруссии. Он приступил к своим обязанностям 24 августа 2018 г. На этом посту Бабич неоднократно подробно разбирал выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко. В частности, он опроверг его слова о конечной стоимости строящейся в Белоруссии АЭС. После этого белорусский МИД заявил, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.

Конфликт белорусских властей и Бабича — следствие того, что российский посол способствовал перекрытию схем нелегальных поставок различных товаров из Белоруссии примерно на $3 млрд, говорил источник «Ведомостей».

На время работы Баьича в Белоруссии пришелся конфликт с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба». В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» сообщила о поставках из России нефти с высокой концентрацией органических хлоридов. По словам собеседника «Ведомостей», эта ситуация никак с отставкой Бабича не связана и кадровое решение было принято гораздо раньше. В Кремле заявляли, что довольны работой Бабича.

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В 2011—2018 гг. Бабич занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе. В 2016 г. он претендовал на пост посла на Украине, его кандидатура была представлена для рассмотрения в Госдуму. Однако Киев не согласовал это назначение.

Новость
Политический возвращенец

Новое назначение

«Кадровая политика Кремля танцует не столько от необходимости обеспечить выполнение каких-то государственных функций, под которые подбирается исполнитель, сколько, наоборот, от необходимости “пристроить хорошего человека”. Путин подтверждает, что человек — “хороший” и тогда исполнители начинают искать ему место», — считает политолог Аббас Галлямов. В первую очередь смотрят, где есть свободные ставки, добавляет он: «Вопрос о том, соответствует ли кандидат предлагаемой должности, практически не стоит. Главное — выполнить поручение президента. Отказываться тоже не принято. Есть риск, что президенту доложат, дескать, кандидат “капризничает” и он отзовёт своё распоряжение». Впрочем, надо заметить, что Бабич много работал в регионах и хорошо представляет себе их проблемы, говорит эксперт.

Ходят слухи, что это промежуточное решение и плавный переход к какому-то следующему месту работы, говорит политолог Евгений Минченко. «Но интересно, что в Минэкономразвития у Бабича предположительно будет два больших блока: с одной стороны, это все вопросы, связанные с интеграцией на постсоветском пространстве, с другой — блок взаимоотношений с регионами. То есть, на самом деле функционал очень широкий», — отмечает эксперт. «Некоторые говорят, что это очевидное усиление Минэкономразвития. Если раньше это министерство выглядело несколько слабее, чем, скажем, во времена Германа Грефа, то сейчас приход такой тяжеловесной фигуры, как Бабич, серьезно усиливает позиции министерства в целом», — считает Минченко.

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