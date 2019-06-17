В Кремле увидели признаки кибервойны в возможных кибератаках США на РФ

Комментируя публикацию в американской газете The New York Times, Песков напомнил, что Трамп «категорическим образом» опроверг данные издания. «Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал к международному сотрудничеству для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности. «К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никак не откликнулись», — сказал Песков.
Он добавил, что стратегические области российской экономики «неоднократно подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа», а соответствующие ведомства, по его словам, «ведут с этим борьбу».
Ранее The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних представителей правительства США сообщила, что Вашингтон якобы внедрил вредоносные программы в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны. По словам источников издания, это происходило, по меньшей мере, с 2012 года.
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждение New York Times.