Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Осторожно: в WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Ольга Бузова спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим парнем
На сколько подорожает жилье после реформы в строительстве?
Настоящая или «пластиковая»: как правильно выбрать клубнику На российских прилавках появилась клубника из Крыма, Липецка и Краснодарского края
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
52-летняя Мария Шукшина показала «беременный» живот на съемках
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Сколько стоили самые дорогие свадьбы звезд
«Для кого-то я теперь скучная»: как я худела на 45 кг
Семенович вернулась в Москву под капельницей в тяжелом состоянии
Полиция арестовала актёра Гайдуляна в Москве
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
11Пятнистые олени. Новый парк дикой природы в Приморье
14Кто с мечом к нам пришел: по бульварам Москвы фланировали легионеры и стрельцы
14:55 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле увидели признаки кибервойны в возможных кибератаках США на РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU — В Москве усматривают признаки кибервойны в отношении РФ в случае, если государственные структуры США проводят хакерские атаки на российские энергосистемы, не информируя президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Комментируя публикацию в американской газете The New York Times, Песков напомнил, что Трамп «категорическим образом» опроверг данные издания. «Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Новость
Специалисты объяснили, почему блокировка «фабрики троллей» по указанию Трампа — фейк

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал к международному сотрудничеству для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности. «К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никак не откликнулись», — сказал Песков.

Он добавил, что стратегические области российской экономики «неоднократно подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа», а соответствующие ведомства, по его словам, «ведут с этим борьбу».

Ранее The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних представителей правительства США сообщила, что Вашингтон якобы внедрил вредоносные программы в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны. По словам источников издания, это происходило, по меньшей мере, с 2012 года.

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждение New York Times.

Путин: нужно быть готовым, что кибернаступление против России будет продолжаться
Во время загрузки произошла ошибка.
6 марта© Ньюстюб
Следите за развитием темы СМИ узнали о кибератаках США на энергосети России
В российских регионах резко взлетели цены на бензин
Комиссия не засчитала ЕГЭ, написанный гелевой ручкой
Роберто Карлос отдал пас пяткой через плечо
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
«Взвод НЛО» засняли в небе над Санкт-Петербургом
Фотопутешествие по самой красивой дороге Северного Кавказа
Алибасова выписали из больницы и отправили в Подмосковье
Здоровье
Женщина сделала сама себе кесарево Она спасла ребенка и осталась в живых.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Кортни Кокс отметила 55-летие с постаревшими звездами «Друзей» Актрисы воссоединились на торжестве
Авто
Очень красивый российский кроссовер будет стоить миллион рублей Российский офис марки Renault опубликовал полный прайс-лист на модель Arkana
Недвижимость
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр - 2019. Закрытие 646
Жемчужина любовного пыла 425
Кто осознанно родил и усыновил в одиночку? Поделитесь мыслями 225
Зависть 152
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь