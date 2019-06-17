Источник подтвердил попытки иностранных спецслужб взломать системы управления инфраструктурой РФ

Источник в руководстве одного из российских силовых ведомств, комментируя по просьбе журналистов публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России, подтвердил, что «такие атаки имеют место». По его словам, «иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой».
Речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике", — сказал собеседник агентства.
«Такие попытки мы видим и фиксируем», — добавил собеседник. «Однако эти действия нам удается нейтрализовать», — сказал он. На вопрос, можно ли назвать такие попытки элементами кибервойны, собеседник агентства ответил утвердительно.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве усматривают признаки кибервойны в отношении РФ в том случае, если государственные структуры США, не информируя президента Дональда Трампа, ведут хакерские атаки на энергетические системы РФ.
Так Песков прокомментировал публикацию в The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних представителей правительства США о том, что Вашингтон внедрил в систему управления энергосетей вредоносные компьютерные программы, которые могут быть использованы в случае ухудшения двусторонних отношений.
«Насколько я знаю, подобная информация категорическим образом была опровергнута президентом Дональдом Трампом», — сказал Песков. «Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
По его словам, «наши стратегические, жизненно важные области экономики неоднократно подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа — это с сожалением можно констатировать, — а наши соответствующие ведомства ведут с этим борьбу, чтобы не допустить какого-либо вреда нашей экономике, ее чувствительным сферам».
Песков напомнил, что Россия «неоднократно пытались инициировать международное сотрудничество с тем, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности». «К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никак не откликнулись», — заключил Песков.
Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов «врагами народа» и отметил, что публикация подобной «неправдивой истории» является «фактически государственной изменой некогда великой газеты». The New York Times в ответ на обвинения Трампа заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.