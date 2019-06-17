Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»

«По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск, строительство моста в Станице Луганской», — сказал украинский лидер во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».
По словам Зеленского, эти шаги несложные, их можно выполнить в ближайшее время и вернуться к решению «этого серьезного конфликта».
При этом украинский президент подчеркнул, что Киев не готов к прямому диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
«Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — заявил Зеленский.
Макрон, в свою очередь, не исключил встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств, но отметил, что она должна быть хорошо подготовлена.
Донецкая и Луганская народные республики после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года объявили о своей независимости. С апреля киевские власти начали военную операцию против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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