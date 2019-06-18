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06:49 (мск), источник: РИА Новости

США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.

Источник: РИА "Новости"

При этом Шанахан отмечает, что эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.

«Недавние иранские атаки подтверждают ранее полученные нами данные, что иранские силы и их доверенные лица угрожают персоналу и интересам Соединенных Штатов по всему региону», — утверждает Шанахан.

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Иранские и арабские СМИ ранее сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.

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Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе перед угрозой нового конфликта

В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

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