Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»

Вайль и Швезиг являются премьер-министрами федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания. Ранее Вайль подверг критике антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, подчеркнув, что они не приносят никакой политической выгоды.
В свою очередь, Швезиг неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой. По ее словам, стабильности в Европе и во всем мире можно достичь только при условии более активной работы между Россией, Германией и ЕС в целом.
Подобные заявления свидетельствуют о «предательстве» со стороны немецких политиков, утверждает украинский посол. По его словам, Вайль и Швезиг являются «пособниками» Кремля, а своими действиями они «разрушают доверие к Германии как к посреднику».
Во вторник запланирован визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. По словам заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, канцлер Германии Ангела Меркель и Зеленский обсудят двусторонние отношения, реализацию минских соглашений и реформы на Украине.