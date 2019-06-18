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08:06 (мск), источник: РИА Новости

Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в «предательстве украинского народа» из-за их «пророссийской» позиции. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung.

Источник: РИА "Новости"

Вайль и Швезиг являются премьер-министрами федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания. Ранее Вайль подверг критике антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, подчеркнув, что они не приносят никакой политической выгоды.

В свою очередь, Швезиг неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой. По ее словам, стабильности в Европе и во всем мире можно достичь только при условии более активной работы между Россией, Германией и ЕС в целом.

Подобные заявления свидетельствуют о «предательстве» со стороны немецких политиков, утверждает украинский посол. По его словам, Вайль и Швезиг являются «пособниками» Кремля, а своими действиями они «разрушают доверие к Германии как к посреднику».

Во вторник запланирован визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. По словам заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, канцлер Германии Ангела Меркель и Зеленский обсудят двусторонние отношения, реализацию минских соглашений и реформы на Украине.

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