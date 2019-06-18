11:24 (мск), источник: ТАСС
Нарышкин назвал анахронизмом монополию доллара
УФА, 18 июня. /ТАСС/ — По мнению главы СВР, «постепенно доллар приобретает токсичный характер».
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает доллар анахронизмом современной мировой экономики. Об этом он заявил на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты.
«На фоне объективного укрепления многополярности монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм». «Постепенно доллар приобретает токсичный характер», — добавил он.
По словам Нарышкина, использование доллара сопряжено с рисками, которые заставляют все больше стран задуматься о поиске альтернативных инструментов для расчетов.
Нарышкин также заявил, что США вводят новые санкции произвольно и импульсивно и не учитывают мнение даже ближайших партнеров.
«Не секрет, что за последние несколько лет они [санкции] стали излюбленным методом политики США, — сказал Нарышкин. — Что особенно тревожно — режимы ограничений вводятся абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно». «Их инициаторы не учитывают не только долгосрочные последствия, но и мнение ближайших экономических партнеров», — добавил глава СВР.
В качестве примера он привел включение в американские списки террористических организаций иранского Корпуса стражей исламской революции — «той самой организации, которая внесла огромный вклад в борьбу с ИГИЛ [запрещена в РФ] на территории Сирии и Ирака». Нарышкин также напомнил о запретах на сотрудничество с «неугодными игроками», которые США накладывают на другие страны и фактически создают себе конкурентные преимущества в торговле.
«Заигрывать с терроризмом в современном взаимосвязанном мире смертельно опасно», — отметил Нарышкин. «Управляемость террористических группировок условна, в итоге они все равно выходят
Нарышкин отметил, что известны примеры, когда под предлогом борьбы с терроризмом происходит вмешательство в дела других стран. «Не менее безответственны попытки делить террористов на плохих и хороших, иными словами — на своих и чужих, и при этом манипулировать и теми, и другими», — сказал он. В качестве примера глава СВР привел ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке. «В Сирии на поддержку отрядов вооруженной оппозиции потрачены миллиарды долларов, но у западных стран так и не получилось отделить так называемые умеренные формирования от террористической «Джебхат ан-Нусры» [запрещена в РФ]", — констатировал он.