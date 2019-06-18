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10:30 (мск), источник: РИА Новости

Нарышкин: у СВР есть данные о планах кибератак на российскую инфраструктуру

УФА, 18 июн — РИА Новости. Служба внешней разведки осведомлена о планах Запада по кибератакам на российскую инфраструктуру, заявил руководитель ведомства Сергей Нарышкин.

Источник: РИА Новости

«Мы информируем наши инстанции об этом», — добавил он в кулуарах международной встречи по безопасности, которая проходит в Уфе.

В понедельник The New York Times сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы. Это вызвало бурную реакцию как в Москве, так и в Вашингтоне.

Дональд Трамп назвал авторов статьи «врагами народа» и отметил, что публикация такой «неправдивой истории» является «фактически государственной изменой некогда великой газеты».

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В издании ответили, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.

В Кремле напомнили, что неоднократно предлагали США вместе противостоять киберпреступности, но отклика это не нашло. Там также отметили, что российские стратегически важные объекты регулярно подвергаются кибератакам из-за рубежа, но «соответствующие ведомства» успешно борются с этим.

Позже источник в руководстве одного из силовых ведомств заявил, что американские спецслужбы действительно пытаются атаковать систему управления российской инфраструктуры.

Он добавило, что частота кибернападений растет, и в первую очередь они затрагивают транспорт, банковскую сферу и энергетику.

Следите за развитием темы СМИ узнали о кибератаках США на энергосети России
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