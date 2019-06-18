Нарышкин: у СВР есть данные о планах кибератак на российскую инфраструктуру

«Мы информируем наши инстанции об этом», — добавил он в кулуарах международной встречи по безопасности, которая проходит в Уфе.
В понедельник The New York Times сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы. Это вызвало бурную реакцию как в Москве, так и в Вашингтоне.
Дональд Трамп назвал авторов статьи «врагами народа» и отметил, что публикация такой «неправдивой истории» является «фактически государственной изменой некогда великой газеты».
В издании ответили, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
В Кремле напомнили, что неоднократно предлагали США вместе противостоять киберпреступности, но отклика это не нашло. Там также отметили, что российские стратегически важные объекты регулярно подвергаются кибератакам из-за рубежа, но «соответствующие ведомства» успешно борются с этим.
Позже источник в руководстве одного из силовых ведомств заявил, что американские спецслужбы действительно пытаются атаковать систему управления российской инфраструктуры.
Он добавило, что частота кибернападений растет, и в первую очередь они затрагивают транспорт, банковскую сферу и энергетику.