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10:52 (мск), источник: Ведомости

Зеленский придумал начало диалога для первой встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild, с какой фразы он начал бы диалог на первой встрече с Владимиром Путиным. «Давайте начнем с того, что Донбасс и Крым являются территорией Украины», — заявил он. Он также подчеркнул, что надеется на скорое возвращение полуострова в состав страны.

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Говоря о Донбассе, он ответил, что его цель — принести мир в Украину дипломатическими средствами. Зеленский подчеркнул, что продолжает верить в минские договоренности и готов вести диалог с Россией в нормандском или любом другом формате. «Мы возобновляем этот процесс, чтобы договориться о прекращении огня и освобождении заключенных», — добавил он.

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Вчера, 17 июня, Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится встреча внешнеполитических советников стран «нормандской четверки» — Украины, России, Германии и Франции — для подготовки встречи на уровне глав государств, передавал его слова телеканал «112 Украина». Киев пока не готов вести прямой диалог с Донецком и Луганском, однако согласен на переговоры в минском формате и обсуждение условий прекращения огня, добавил он.

Президент России Владимир Путин ни разу не встречался с Зеленским, лидеры двух стран ни разу не разговаривали по телефону. Российский президент ранее не стал поздравлять Зеленского с избранием на пост президента Украины. «Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами» — так ранее Путин объяснил, почему не поддерживает контакт с Зеленским. На вопрос о том, готов ли российский президент встретиться с Зеленским без предварительных условий, Путин в начале июня сказал: «А я что, разве отказывался, что ли? Мне никто не предлагал».

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