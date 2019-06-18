Кремль подтвердил работу над введением электронных виз для въезда в РФ

Как рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопрос об электронных визах «в проработке». Поручение дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и директору ФСБ.
В документе говорится, что электронные визы, которые заработают с 1 января 2021 года, будут однократными и краткосрочными — до 16 дней. При этом виза будет универсальной: ее обладатель сможет посещать РФ в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом.
Сейчас по однократной бесплатной электронной визе сроком действия восемь дней можно въехать только на территорию Дальневосточного федерального округа. С 1 июля нынешнего года похожий порядок должен начать действовать для Калининградской области. Список стран, граждане которых смогут с 2021 года пользоваться визовым онлайн-сервисом, будет утвержден правительством отдельно.