Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
В России появилась трасса с 40-километровой сплошной линией
5 воплощений герпеса, о которых вы едва догадываетесь
Виторган сообщил о смерти артиста Кузнецова
Москвичка рассказала, почему жить в маленькой квартире — каторга
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
На Западе Украины может начаться гражданская война: эксперт
Голикова о переходе на 4-дневную рабочую неделю
СМИ: Лазарев после сообщений о свадьбе улетел отдыхать с мужчиной
Смертельный отдых: что убило целую семью из РФ
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Стало известно о состоянии Галины Волчек
Умер Сергей Остроумов
Рома Зверь показал подросших дочек
Роды девушки Тимати будут стоить 2 миллиона рублей
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Подмосковью пообещали меньше строек
Фоторепортажи
11Огненный ад
15Закон джунглей
10:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль подтвердил работу над введением электронных виз для въезда в РФ

Как и сообщал «Ъ», президент РФ Владимир Путин подписал поручение обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию. Информацию об этом подтвердили в Кремле.

Источник: AP 2019

Как рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопрос об электронных визах «в проработке». Поручение дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и директору ФСБ.

В документе говорится, что электронные визы, которые заработают с 1 января 2021 года, будут однократными и краткосрочными — до 16 дней. При этом виза будет универсальной: ее обладатель сможет посещать РФ в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом.

Сейчас по однократной бесплатной электронной визе сроком действия восемь дней можно въехать только на территорию Дальневосточного федерального округа. С 1 июля нынешнего года похожий порядок должен начать действовать для Калининградской области. Список стран, граждане которых смогут с 2021 года пользоваться визовым онлайн-сервисом, будет утвержден правительством отдельно.

Читайте также

Орешкин: система электронных виз будет запущена с начала 2020 года
Во время загрузки произошла ошибка.
2 апреля© Ньюстюб
 Почему трудно поймать тех, кто подбрасывает наркотики
Государство отменит пособия для бедных семей
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
СМИ: Бывший президент УЕФА Платини взят под стражу
В России ввели новый штраф
От взносов на капремонт освобождена новая категория льготников
Телеведущая встретила саму себя в эфире и поразилась
Россияне массово заговорили об обязанности отслужить в армии
Какой бой опередил эпоху смешанных единоборств на 30 лет
Здоровье
Россиян-льготников обманывают Нарушены права пациентов.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи На «Кинотавре» состоялись завершающие показы в рамках основной программы фестиваля
Авто
Очень красивый российский кроссовер будет стоить миллион рублей Российский офис марки Renault опубликовал полный прайс-лист на модель Arkana
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Кто осознанно родил и усыновил в одиночку? Поделитесь мыслями 544
Зависть 277
Россиянкам сократят декретный отпуск 234
нужно ли обманывать детей? 176
Леди
Надежда Бабкина с молодым мужем показали чувства на публике Пара умилила поклонников.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь